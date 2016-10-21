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货币新闻 | 2016年 10月 22日 星期六 00:57 BJT

标题新闻：AT&T推动周一前达成收购时代华纳的协议－美国彭博新闻援引消息人士

美国电话电报公司(AT&T)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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