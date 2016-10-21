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市场报道 | 2016年 10月 22日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，受低吸买盘提振

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商说，在上日下跌近2%后，回补空头和低吸买盘提振市场上涨。

美国中西部收割推进，令玉米供应不断上升，限制玉米市场涨幅。预计今年美国玉米丰收。Commodity Weather Group预报，降雨离开玉米种植带东部，当地乾爽的环境将有助周一前的收割。

指标12月玉米期货 收涨1-1/2美分，报每蒲式耳3.52-1/2美元，本周下跌0.5%，为四周内首周下跌。

阿根廷实施新的自由市场政策，促使该国玉米种植面积增加，过去数十年该国过度种植大豆。不过，拉尼娜气候现象带来的干燥天气可能限制阿根廷玉米产量，预计该国玉米收成创纪录。

今日CBOT玉米期货成交量预计为174,907口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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