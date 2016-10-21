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市场报道 | 2016年 10月 22日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨0.8%，连续第三周上升

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五攀升，交易商称，因技术性买盘和期权到期前的头寸调整。本周大豆连续第三周周线上升。

豆粕和豆油期货也收涨。

CBOT-11月大豆期货 上涨7-1/2美分，或0.8%，报每蒲式耳9.83美元，盘中升穿200日移动均线。该合约本周上涨2.1%。

在CBOT-11月期权合约周五到期前，交易商调整头寸，也支撑期货市场。交易商表示，执行价为10美元的看涨和看跌期权的未平仓合约巨大，该水准成为期货价格的磁石。

美元上涨，抑制大豆涨势。

12月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨306.5美元。12月豆油合约 收涨0.07美分，报35.12美分。

今日CBOT大豆预估成交量为181,297口，豆粕为45,414口，豆油为76,070口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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