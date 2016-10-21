芝加哥期市：CBOT大豆上涨0.8%，连续第三周上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五攀升，交易商称，因技术性买盘和期权到期前的头寸调整。本周大豆连续第三周周线上升。
豆粕和豆油期货也收涨。
CBOT-11月大豆期货 上涨7-1/2美分，或0.8%，报每蒲式耳9.83美元，盘中升穿200日移动均线。该合约本周上涨2.1%。
在CBOT-11月期权合约周五到期前，交易商调整头寸，也支撑期货市场。交易商表示，执行价为10美元的看涨和看跌期权的未平仓合约巨大，该水准成为期货价格的磁石。
美元上涨，抑制大豆涨势。
12月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨306.5美元。12月豆油合约 收涨0.07美分，报35.12美分。
今日CBOT大豆预估成交量为181,297口，豆粕为45,414口，豆油为76,070口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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