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亚洲 | 2016年 10月 22日 星期六 04:37 BJT

美国债市：公债收益率几无变动，交投清淡

* 欧洲央行总裁德拉吉周四的言论支持对长债的买需
    * 技术信号正面，一度令收益率曲线趋平的交易增加
    * 旧金山联储总裁威廉姆斯呼吁升息宜早不易晚

    路透纽约10月21日 - 美国公债收益率周五几无变动，对美国联邦储
备理事会(美联储/FED)年底前升息的预期，抵消了欧洲央行总裁德拉吉购
债计划言论带动的买需。
    
    公债市场留守在狭窄区间内，日内交投疏落，因没有重大经济数据出
炉，市场跟随其他市场走势而动。
    
    德拉吉周四称，欧洲央行政策会议没有讨论对逾1万亿欧元购债计划
进行调整的可能性。任何有关欧洲央行政策的决定都要等到12月8日政策
会议。
    
    德拉吉的讲话，让近期有关央行可能开始缩减月度购债规模，最早可
能在明年3月结束刺激计划的臆测不攻自破。
    
    本周稍早，市场担心欧洲央行可能缩减购债，引发长债被抛售，推高
收益率至四个月高位。

    交易商和分析师表示，技术信号正面，包括五年期和30年期公债收益
率差处于200日移动均线以下，这也支撑长期公债。
    
    他们表示，承销商出脱对冲本周约280亿美元投资级别公司债发行的
交易，短暂提振长期公债的买需。
    
    指标10年期公债 价格上涨2/32，收益率报1.738%，较周
四尾盘低不到1个基点。周一，该收益率触及1.841%的四个月高位。
    
    美国五年期和30年期公债收益率差 稍早收窄2个基点
，尾盘几无变动，报125个基点。
    
    “长债有很多杂音，短债的杂音较少，”SG Corporate & Investmen
t Banking利率策略师Bruno Brazinha说。
    较短期美国公债  收益率小幅上升，因预计美
联储将在12月13-14日政策会议上升息。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计美
联储在12月升息的机率约为70%。
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，“逐步升息是合理的，宜早不易
晚”。
    
    -----------------------1857 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-218/256   0.8275    0.004
    五年期公债      99-110/256   1.2445    0.002
    10年期公债     97-220/256   1.7382    -0.009
    30年期公债   　94-244/256   2.4908    -0.007(完)
    
　　

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