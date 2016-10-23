重温稿-美国债市：公债收益率几无变动，交投清淡

* 欧洲央行总裁德拉吉周四的言论支持对长债的买需 * 技术信号正面，一度令收益率曲线趋平的交易增加 * 旧金山联储总裁威廉姆斯呼吁升息宜早不易晚 路透纽约10月21日 - 美国公债收益率周五几无变动，对美国联邦储 备理事会(美联储/FED)年底前升息的预期，抵消了欧洲央行总裁德拉吉购 债计划言论带动的买需。 公债市场留守在狭窄区间内，日内交投疏落，因没有重大经济数据出 炉，市场跟随其他市场走势而动。 德拉吉周四称，欧洲央行政策会议没有讨论对逾1万亿欧元购债计划 进行调整的可能性。任何有关欧洲央行政策的决定都要等到12月8日政策 会议。 德拉吉的讲话，让近期有关央行可能开始缩减月度购债规模，最早可 能在明年3月结束刺激计划的臆测不攻自破。 本周稍早，市场担心欧洲央行可能缩减购债，引发长债被抛售，推高 收益率至四个月高位。 交易商和分析师表示，技术信号正面，包括五年期和30年期公债收益 率差处于200日移动均线以下，这也支撑长期公债。 他们表示，承销商出脱对冲本周约280亿美元投资级别公司债发行的 交易，短暂提振长期公债的买需。 指标10年期公债 价格上涨2/32，收益率报1.738%，较周 四尾盘低不到1个基点。周一，该收益率触及1.841%的四个月高位。 美国五年期和30年期公债收益率差 稍早收窄2个基点 ，尾盘几无变动，报125个基点。 “长债有很多杂音，短债的杂音较少，”SG Corporate & Investmen t Banking利率策略师Bruno Brazinha说。 较短期美国公债 收益率小幅上升，因预计美 联储将在12月13-14日政策会议上升息。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计美 联储在12月升息的机率约为70%。 旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，“逐步升息是合理的，宜早不易 晚”。 -----------------------1857 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-218/256 0.8275 0.004 五年期公债 99-110/256 1.2445 0.002 10年期公债 97-220/256 1.7382 -0.009 30年期公债 94-244/256 2.4908 -0.007(完)