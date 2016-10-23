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市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 13:35 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年10月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,316,500口)
    373,293  320,760  215,766  578,968  589,548  1168027  1126074  148,473 190,426
    
    较10月11日变动(未平仓合约：增加10,504口)
    
     19,360  -33,809   -3,627   -7,142   41,764    8,591    4,328    1,913   6,176
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.4     24.4     16.4     44.0     44.8     88.7     85.5     11.3    14.5
    
    各类交易商数量(总计为745家)
        163      167      178      260      321      533      580
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

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