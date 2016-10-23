CFTC报告：COMEX期铜10月18日持仓报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年10月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下 ，以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(207,729口) 87,535 98,677 24,440 77,369 68,856 189,344 191,973 18,385 15,756 较10月11日变动(未平仓合约：增加21,915口) 8,403 23,871 2,623 8,185 -3,954 19,211 22,540 2,704 -625 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 42.1 47.5 11.8 37.2 33.1 91.1 92.4 8.9 7.6 各类交易商数量(总计为302家) 108 105 61 54 60 197 203 (完) (整理 张明钧; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。