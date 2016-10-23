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市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 13:45 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月18日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年10月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(207,729口)
     87,535   98,677   24,440   77,369   68,856  189,344  191,973   18,385  15,756
    
    较10月11日变动(未平仓合约：增加21,915口)
    
      8,403   23,871    2,623    8,185   -3,954   19,211   22,540    2,704    -625
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.1     47.5     11.8     37.2     33.1     91.1     92.4      8.9     7.6
    
    各类交易商数量(总计为302家)
        108      105       61       54       60      197      203
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

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