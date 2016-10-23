CFTC报告：CBOT小麦期货10月18日持仓报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(476,586口) 158,075 221,179 99,030 169,537 113,711 426,642 433,920 49,944 42,666 较10月11日变动(未平仓合约：减少4,123口) 8,138 -21,295 -654 -9,334 16,104 -1,850 -5,845 -2,273 1,722 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.2 46.4 20.8 35.6 23.9 89.5 91.0 10.5 9.0 各类交易商数量(总计为446家) 153 137 122 117 111 335 315 (完) (整理 张明钧; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。