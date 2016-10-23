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市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 13:43 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(476,586口)
    158,075  221,179   99,030  169,537  113,711  426,642  433,920   49,944  42,666
    
    较10月11日变动(未平仓合约：减少4,123口)
    
      8,138  -21,295     -654   -9,334   16,104   -1,850   -5,845   -2,273   1,722
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.2     46.4     20.8     35.6     23.9     89.5     91.0     10.5     9.0
    
    各类交易商数量(总计为446家)
        153      137      122      117      111      335      315
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

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