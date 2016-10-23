CFTC报告：CBOT大豆期货10月18日持仓报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(687,868口) 213,024 73,251 97,779 323,035 423,737 633,838 594,767 54,030 93,101 较10月11日变动(未平仓合约：增加35,603)口) 22,028 1,090 -35 11,091 32,795 33,084 33,850 2,519 1,753 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.0 10.6 14.2 47.0 61.6 92.1 86.5 7.9 13.5 各类交易商数量(总计为627家) 195 135 202 176 215 481 488 (完) (整理 张明钧; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。