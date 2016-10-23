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货币新闻 | 2016年 10月 23日 星期日 13:43 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(687,868口)
    213,024   73,251   97,779  323,035  423,737  633,838  594,767   54,030  93,101
    
    较10月11日变动(未平仓合约：增加35,603)口)
    
     22,028    1,090      -35   11,091   32,795   33,084   33,850    2,519   1,753
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.0     10.6     14.2     47.0     61.6     92.1     86.5      7.9    13.5
    
    各类交易商数量(总计为627家)
        195      135      202      176      215      481      488
    (完)                   

  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

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