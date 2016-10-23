版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 13:41 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年10月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,811,281口)
    578,530  170,535  570,414  562,360  971,099  1711304  1712048   99,977  99,233 
    
    较10月11日变动(未平仓合约：减少69,131口)
    
    -19,039  -13,384  -15,204  -33,614  -34,206  -67,857  -62,794   -1,274  -6,337
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.9      9.4     31.5     31.0     53.6     94.5     94.5      5.5     5.5
    
    各类交易商数量(总计为385家)
        139       93      169       96      121      325      317
    (完)   
    
  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐