版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 13:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月18日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(252,761口)
    110,629   33,201   21,457  102,972  189,850  235,058  244,508   17,703   8,253
    
    较10月11日日变动(未平仓合约：增加10,197)口)
    
      8,109   -3,967    4,271   -3,342    9,422    9,038    9,726    1,159     471
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.8     13.1      8.5     40.7     75.1     93.0     96.7      7.0     3.3
    
    各类交易商数量(总计为307家)
        153       54       66       62       71      245      169
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐