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市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 13:36 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月18日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年10月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(497,061口)
    274,345   94,727   56,255  115,441  318,112  446,041  469,094   51,020  27,967
    
    较10月11日变动(未平仓合约：减少3,267口)
    
     -9,041    6,560    5,372    3,079  -15,449     -590   -3,517   -2,677     250
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       55.2     19.1     11.3     23.2     64.0     89.7     94.4     10.3     5.6
    
    各类交易商数量(总计为373家)
        177      116       88       50       54      277      213
    (完)
    
  
 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

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