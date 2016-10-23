全球汇市：美元净多仓升至九个月高点--CFTC/路透

路透纽约10月21日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。

10月18日止当周，美元净多仓升至184.4亿美元。此前一周为147.2亿美元。当周美元净多仓为1月底以来最高，且已连续第三周高于100亿美元。

对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月政策会议上升息的预期持续支撑美元；美元本月至今上涨超过3%，正朝向创2015年1月以来最佳月线表现迈进。

“各界普遍认为12月升息的可能性远高于11月，”新泽西州Forex.com研究主管James Chen表示。

不过Chen指出，“更为安全些的”民主党总统候选人希拉里克林顿继续拉大领先共和党对手特朗普的优势，选举相关风险可望持续消退。

“这有可能为美联储11月采取行动打开一扇门，尽管可能性不高，”Chen称。

在此同时，数据显示欧元净空仓触及7月底以来最高，达109,268口合约。

欧元一整周都面临压力，欧洲央行总裁德拉吉周四所释出的温和立场讯号，暗示欧元有近一步走软的空间。

“看来欧洲央行大规模购买资产计画可能会增加而非减少...欧元目前正瞄准1.0800支撑水准，有可能下行，”Forex.com的Chen称。

本月至今，欧元兑美元已经贬值超过3%。

其他合约方面，日圆净多仓持续减少，目前来到36,991口合约，创三个月来最低水准。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆净多仓: 36,991口

欧元净空仓: -109,268口

英镑净空仓: -91,558口

瑞郎净空仓: -16,377口

加元净空仓: -14,298口