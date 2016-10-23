金砖国家：10月21日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月21日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.23%，报911.24点。
中国股市：沪综指小幅收升，“一带一路”概念股领涨带动权重股护盘
中国汇市：人民币收盘随中间价创逾六年新低，美指强势加剧贬值预期
香港股市：收高，受能源类股大涨带动
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巴西股市：收高，受到淡水河谷大涨4.02%及巴西国家石油公司(Petrobras)上扬1.18%所带动。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.42%，报64,108.082点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元贬值，因交易商对近期涨势了结获利；雷亚尔周四升至8月以来最高，此前巴西央行未如市场预期般地大幅降息。雷亚尔兑美元 收报3.1600/06，上日收报3.1375/90。
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南非股市：收盘上涨，各类股表现不一，投资人回补资源相关类股。指标Top-40指数 收盘上涨0.45%，报45,069.02点；大盘综合指数 收盘上涨0.41%，报51,629.23点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，美联储加息押注上升拖累新兴市场货币
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印度股市：收盘下跌，美元走强打压油价，导致投资人冒险意愿受到冲击，而能源股下跌则是拖累两大股指走低。不过两大股指双双创下9月2日当周以来最大周线涨幅。BSE指数 收盘下跌0.19%，报28,077.18点；NSE指数 收盘下跌0.07%，报8,693.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.885/66.895，上日收报66.8075/66.8175。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.11%，报986.37点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.14%，报515.16点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.19%，报62.37；卢布兑欧元 升值0.55%，报67.898。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。