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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 06:04 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

(重发以删除多余代码)
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         103.94    +0.09    +0.09   1884441
    京东                26.87    +0.22    +0.83   5368571
    新浪              76.29    -0.51    -0.66    540255
    搜狐              42.51    +0.60    +1.43    314470
    网易             263.53    -0.97    -0.37    443205
    百度             176.76    +1.59    +0.91   2065109
    
    台湾
    台湾积体电路       31.08    +0.02    +0.06   1065880
    联电                1.85    +0.01    +0.54    140059
    日月光              5.91    -0.04    -0.67     88588
    矽品精密           7.34    -0.13    -1.74    658995
    和信超媒体         2.53    +0.04    +1.61      4047
    友达                3.84    +0.07    +1.86    108930
    中华电信           34.94    -0.11    -0.31     71724
    台湾国际航电      48.60    +0.01    +0.02    749597
    
    香港
    中国移动           58.94    -0.28    -0.47    103352
    中国联通           12.04    -0.10    -0.82    104081
    中国电信           53.10    -0.20    -0.38      4429
    中芯国际            6.24    -0.02    -0.32     25466
    电讯盈科         6.18    +0.03    +0.49      3367
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理  张明钧)

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