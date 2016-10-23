重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(重发以删除多余代码) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.94 +0.09 +0.09 1884441 京东 26.87 +0.22 +0.83 5368571 新浪 76.29 -0.51 -0.66 540255 搜狐 42.51 +0.60 +1.43 314470 网易 263.53 -0.97 -0.37 443205 百度 176.76 +1.59 +0.91 2065109 台湾 台湾积体电路 31.08 +0.02 +0.06 1065880 联电 1.85 +0.01 +0.54 140059 日月光 5.91 -0.04 -0.67 88588 矽品精密 7.34 -0.13 -1.74 658995 和信超媒体 2.53 +0.04 +1.61 4047 友达 3.84 +0.07 +1.86 108930 中华电信 34.94 -0.11 -0.31 71724 台湾国际航电 48.60 +0.01 +0.02 749597 香港 中国移动 58.94 -0.28 -0.47 103352 中国联通 12.04 -0.10 -0.82 104081 中国电信 53.10 -0.20 -0.38 4429 中芯国际 6.24 -0.02 -0.32 25466 电讯盈科 6.18 +0.03 +0.49 3367 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。