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市场报道 | 2016年 10月 23日 星期日 16:36 BJT

全球贵金属：10月21日SPDR黄金持仓较上日减少1.71%，至953.56吨

路透10月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五的黄金持仓较周四减少1.71%，至953.56吨；以盎司计算，黄金持仓 从31,192,081.36盎司降至30,658,026.66。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 张明钧)

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