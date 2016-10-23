美股业绩：麦当劳美国营收复苏，力抗市场激烈竞争

路透10月21日 - 麦当劳 的复苏计画在最近一季仍处于正轨，尽管美国市场竞争激烈，但公司周五表示，业绩仍受到全日供应早餐、“McPick”超值促销、以及简化麦克鸡块(McNugget)配方等措施推助。

在行业表现疲软之际，麦当劳美国同店销售成长1.3%，高阶主管将部份原因归咎于杂货价格下滑，鼓励部分外食者在家自行烹煮。

麦当劳美国业绩略高于分析师调降过后的预期数字，但不如竞争对手Dunkin' Brands Group Inc 周四公布的同店营收成长2%那么强劲。麦当劳美国市场占公司整体获利约四成。

麦当劳全球餐饮事业方面，英国、澳洲、加拿大及德国等地同店营收成长轻松超越预期。

因此，第三季开业至少13个月以上的全球同店营收成长3.5%，轻松超越分析师平均预估的成长1.5%。

麦当劳执行长Steve Easterbrook先前宣示，将把这家拥有60年历史的连锁餐厅转型为“现代化、先进的汉堡公司”。他已经实施的措施包括全日供应早餐，禁止美国鸡肉使用人类抗生素，并且努力提升服务速度以及使服务更为亲民。

麦当劳股价收盘上涨3%至113.93美元，尽管有分析师警告称，该公司美国第四季同店营收可能下滑2%，因2015年10月开始推出的全日供应早餐造成比较基期偏高。

RBC Capital Markets分析师David Palmer在电话会议上向高阶主管们施压，要求他们回答接下来他们将怎么做的问题，因市场“一致认为”全日供应早餐及“McPick”等措施在美国推动营收的助力逐渐消退。

Easterbrook表示，国际连锁餐厅的“体验未来措施”，包括数码点餐机台以及手机应用程序等等，这都可望提升国内的业绩。

这家全球最大速食连锁店第三季净利增长2.6%至12.8亿美元，每股盈余(EPS)为1.50美元，受助于食物成本降低、以及减少人力等等降低成本措施、还有全球餐厅营收优于预期等。

麦当劳在外流通股票较上年同期减少9.3%，这带动EPS上扬。

排除特殊项目后的EPS为1.62美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.48美元。