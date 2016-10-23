美国与加拿大经济指标预测--10月24日-10月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月24日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.5% +0.3% 1230 美国全国活动指数 9月 -- 负0.55 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.6 51.5 10月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月 +0.1% 持平 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.6% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.0% 1400 美国消费者信心指数 10月 101.5 104.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 10月 -- 负8 10月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 512.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,172.5 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差584.0 趸售(批发)库存 9月初值 -- -0.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.3 服务业PMI 52.5 52.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 60.0 60.9 新屋销售(较前月) -1.0% -7.6% 10月27日(四) 1130 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月 +0.2% +0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.4% +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月22日当周 -- 26.0 四周均值(万人) -- 25.175 续请失业金人数(万人) 10月15日当周 -- 205.7 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 9月 +1.2% -2.4% 10月28日(五) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.5% +1.4% 最终销售 +2.5% +2.6% 消费者支出 -- +4.3% GDP平减指数 +1.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +2.0% 1230 美国薪资 第三季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 88.2 87.9 现况指数 105.5 105.5 预期指数 77.0 76.6 10月31日当周 10月31日(一) 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% 持平 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 54.1 54.2 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 10月 -- 负3.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)