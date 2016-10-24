《中国报摘》--其他报纸重要消息10月24日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**上海证券报**
--中国银监会召开的三季度经济金融形势分析会显示，将严控房地产金融业务风险，包括严控银行理财资金违规进入房地产领域等。此外，还包括要积极推进市场化“债转股”相关工作，推动投贷联动试点，总结推广好的经验做法等。
--中国证券投资基金业协会发布私募资产管理计划备案管理规范相关规定，涉及备案核查与自律管理、委托第三方机构提供投资建议服务和结构化资产管理计划等。
--北京中关村并购母基金投资中心在京举行启动签约仪式。该基金设计总规模300亿元人民币，第一期计划100亿元，实际认缴122.5亿元，用友网络 、华胜天成 、三聚环保 等家A股公司参与认购。
**证券时报**
--宁波银行 今年前三季度实现归属于母公司股东的净利润63.43亿元，同比增长19.22%，不良率0.91%，连续三个季度持平。
--世茂股份 3月曾公告，拟向包括公司实际控制人在内的不超过10名特定对象，发行股份募集66.7亿元收购商业地产项目。不过证监会发审委认为公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，方案被否。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。