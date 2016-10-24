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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月24日

* 头版头条:

--中国证监会副主席方星海指出，“十三五”(2016-2020年)期间，要积极支持绿色企业上市融资和再融资；建立和完善上市公司与发债企业强制性环境信息披露制度，以及继续发展绿色债券市场等，降低绿色企业融资成本，引导机构投资者开展绿色投资。

* 其他:

--银监会办公厅日前下发通知，允许省级人民政府增设一家地方资产管理公司(AMC)，同时允许地方AMC以债务重组、对外转让等方式处置不良资产，对外转让的受让主体不受地域限制。

--全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）日前发布。业内人士表示，建立常态化、市场化的摘牌机制，挂牌企业的违规成本将进一步增加，券商、会计师事务所等督导机构的责任更加重大。

--北京产权交易所项目信息显示，中国交建 分别挂牌转让佛山广明高速、重庆四航铜合高速投资等多家高速公路类公司股权，价格合计26.55亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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