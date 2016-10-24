《中国报摘》--中国证券报10月24日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
* 头版头条:
--中国证监会副主席方星海指出，“十三五”(2016-2020年)期间，要积极支持绿色企业上市融资和再融资；建立和完善上市公司与发债企业强制性环境信息披露制度，以及继续发展绿色债券市场等，降低绿色企业融资成本，引导机构投资者开展绿色投资。
* 其他:
--银监会办公厅日前下发通知，允许省级人民政府增设一家地方资产管理公司(AMC)，同时允许地方AMC以债务重组、对外转让等方式处置不良资产，对外转让的受让主体不受地域限制。
--全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）日前发布。业内人士表示，建立常态化、市场化的摘牌机制，挂牌企业的违规成本将进一步增加，券商、会计师事务所等督导机构的责任更加重大。
--北京产权交易所项目信息显示，中国交建 分别挂牌转让佛山广明高速、重庆四航铜合高速投资等多家高速公路类公司股权，价格合计26.55亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。