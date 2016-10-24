《全球重要经济事件一览表》--10月24日-10月31日

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10月24日(一)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)。

美国费耶特维尔--圣路易斯联储总裁布拉德在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话(1305)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和央行高级副总裁威尔金斯在国会一委员会接受质询(1930)。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策(1730)。

巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹发表讲话(1615)。

伊斯兰堡--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在主题为“全球经济中的新兴市场”的会议上发表主旨演讲(1000)。

雅加达--发布印尼经济调查报告。

首尔--经济合作暨发展组织(OECD)2016年企业治理亚洲圆桌会议(至10月25日)，OECD副秘书长玉木林太郎参会。

巴黎--OECD全球环境论坛，题为“量化环境与经济增长之间的关系”(至10月25日)。OECD首席经济学家曼恩致开幕词。

香港--英国央行副总裁夏菲克在国际货币基金组织/英国央行/香港金管局所举行的会议中发表演说(0630)。

10月25日(二)

新加坡--新加坡金管局公布宏观经济形势详细评估。金管局将公布最新宏观经济评估(0400)。

亚特兰大--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表题为“社区发展过程中的借贷和投资”的讲话(1720)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在上议院经济事务委员会接受质询(1435)。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话(1530)。

布鲁塞尔--欧洲经济研讨会：英国退欧对民众、欧盟及欧洲经济的影响。(1345)

河内--世界经济论坛湄公河会议。

10月26日(三)

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演说(1200)。

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交中期预算政策声明，包括财政部对未来三年的预算赤字和经济增长预估。(1300)

10月27日(四)

北京--2016中国金融年度论坛(至29日)，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

意大利佛罗伦斯--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德出席一场名为“Young Factor”项目的开幕式(1530)。

德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0730)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

布拉提斯拉瓦--Globsec Tatra峰会(至10月30日)。多位欧盟执委和国家财长将参加，讨论英国退欧、移民及经济增长问题。发言者包括德国财政部长朔伊布勒、意大利财长帕多安、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西等。

约翰内斯堡--南非央行召开两年一度的会议，题为“新兴市场脆弱背景下南非货币政策和金融稳定性面临的挑战”。

10月28日(五)

伦敦--爱尔兰央行总裁连恩就欧洲央行政策、英国退欧对欧盟和爱尔兰经济的影响发表演说(0800)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决定。

10月31日(一)

牛津--美国财政部长杰克卢就全球经济一体化和共享增长的重要性发表演说(1600)。

东京--日本央行货币政策会议(至11月1日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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