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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报10月24日

**头版头条**

--占恒生指数 27%比重的蓝筹股将公布第三季业绩，投资界预期在内地经济数据回稳下，为企业季绩构成支持。

**其他**

--券商瑞信刊发报告给予邮储银行 “跑输大市”评级，以及目标价3.5港元，较目前股价潜在25%跌幅。

--港股今年交投转弱，黑池（Dark pool）平台Liquidnet表示，公司今年生意较去年跌逾10%，但已优于整体市场同期交投下跌45%。

--建滔化工 宣布拟斥2.71亿英镑收购位于英国伦敦的商业大厦，冀加强集团租金收入的能力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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