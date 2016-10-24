《香港报摘》--经济日报10月24日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--占恒生指数 27%比重的蓝筹股将公布第三季业绩，投资界预期在内地经济数据回稳下，为企业季绩构成支持。
**其他**
--券商瑞信刊发报告给予邮储银行 “跑输大市”评级，以及目标价3.5港元，较目前股价潜在25%跌幅。
--港股今年交投转弱，黑池（Dark pool）平台Liquidnet表示，公司今年生意较去年跌逾10%，但已优于整体市场同期交投下跌45%。
--建滔化工 宣布拟斥2.71亿英镑收购位于英国伦敦的商业大厦，冀加强集团租金收入的能力。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。