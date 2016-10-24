《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月24日

欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
*工商时报：
--行政院斥资逾百亿台币开发沙仑绿能科学城，预计11月初成立筹备处，科学城研发核心区22公顷，四年将引进一千名科技人才，并结合台南市府针对区外国际会展中心等7、80公顷土地，打造绿色低碳园区造镇规划。
--银行连续发生重大内稽内控疏失案件，严重影响金融市场安定及金融消费者权益的保护，但现行法规最高只能处以1,000万台币的罚款。前金管会主委、现任立委曾铭宗已提案要求修订银行法，未来银行若是有重大违法行为时，金管会可处以〞废止营业许可〞、〞罚锾无上限〞，扩大主管机关监管权限。
*经济日报：
--行政院全面启动新南向政策，研拟金融措施五路助攻，包括扩大海外信保基金规模，拟由国发基金挹注20亿台币，承作能量扩增400亿台币，并研订新南向放款奖励方案，鼓励对台商融资，及台资银行一年至少增设三据点等。
--行政院长林全将出席工商协进会的工商早餐会，工商协进会理事长林伯丰将以〞救经济〞为主轴，就〞投资环境、劳资争议、南向政策、微型企业辅导、金融发展〞等经济课题，将在早餐会提出相关建言。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透伦敦5月19日 - 期铜周五上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。期锌急升逾3%，因库存减少。
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