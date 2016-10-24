《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月24日

--银行连续发生重大内稽内控疏失案件，严重影响金融市场安定及金融消费者权益的保护，但现行法规最高只能处以1,000万台币的罚款。前金管会主委、现任立委曾铭宗已提案要求修订银行法，未来银行若是有重大违法行为时，金管会可处以〞废止营业许可〞、〞罚锾无上限〞，扩大主管机关监管权限。