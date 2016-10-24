《香港报摘》--信报10月24日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--受台风影响而延迟开售、由丽新发展 与帝国集团联合发展的将军澳新盘蓝塘傲入市气氛仍热烈，市场消息指全日售出逾180伙单位，占首批可售单位总数约76%。
**其他**
--消息指年底前或有近20只交易所买卖基金（ETF）申请退市，占总数约一成，增加了ETF互联互通的难度。
--就证监会及港交所 提出的上市监管及决策架构改革谘询，业界向申诉专员公署举报，投诉证监会高层在谘询期内向业界施压，属于“滥权”，有机会迫使证监会检讨决定。
--花旗银行（香港）将于明年起调整多项服务收费，其中Citibanking客户如经非网上渠道进行本地跨行转账，每次收费250港元，较目前180港元增加近39%；同时，该行亦取消多项收费的豁免。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。