《香港报摘》--信报10月24日

**头版头条**

--受台风影响而延迟开售、由丽新发展 与帝国集团联合发展的将军澳新盘蓝塘傲入市气氛仍热烈，市场消息指全日售出逾180伙单位，占首批可售单位总数约76%。

**其他**

--消息指年底前或有近20只交易所买卖基金（ETF）申请退市，占总数约一成，增加了ETF互联互通的难度。

--就证监会及港交所 提出的上市监管及决策架构改革谘询，业界向申诉专员公署举报，投诉证监会高层在谘询期内向业界施压，属于“滥权”，有机会迫使证监会检讨决定。

--花旗银行（香港）将于明年起调整多项服务收费，其中Citibanking客户如经非网上渠道进行本地跨行转账，每次收费250港元，较目前180港元增加近39%；同时，该行亦取消多项收费的豁免。（完）

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