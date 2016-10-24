中国债市动态：资金续紧但国债现券仍坚挺，利率互换明显走高

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海10月24日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅波动，10年国开债与10年国债收益率一升一降，尽管资金面延续紧张、人民币汇率走弱，债市所受干扰不强。不过利率互换跟随回购利率明显上行，从加权平均价来看，一年和五年期上涨约3-4个bp(基点)。
上海一银行交易员表示，早盘现券整体变化不大，金融债比国开表现差一点，“10年国开(收益率)上了，但国债略下，主要还是靠大行和外资之类的撑着吧。”
他并称，10年国债早盘成交收益率最低仍在2.6350%位置，与上周五盘中的低点持平。参考中债估值 ，这也是继今年8月中旬之后，10年国债再次触及这一自2002年7月以来逾14年的低位。
上海另一银行交易员认为，在人民币贬值加速时外资行却大举买入中国国债，主要原因应该是人民币加入SDR(特别提款权)之后存在配置的硬性欲求；而中资机构看好债券的主要逻辑是对未来经济的悲观。
不过，考虑到近期资金价格和债券走势持续相背，他认为债券配置价值已经有所下降，收益率续降或存在阻力；交易盘更会趋于谨慎，不太会推波助澜，“在这个点位，对大资金来说风险收益的性价比不高。”
人民币兑美元 即期周一早盘开盘跌破6.77元关口，再创逾六年新低，开盘后汇价一度下跌171点至6.7770元，创2010年9月9日以来的新低，主因上周五美元指数继续大幅上涨至近八个月高点。
中国央行公开市场周一继续净投放，国库现金招标也注入流动性，但银行间市场资金面紧势未缓，大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素，人民币连续下跌引发的外汇占款下降忧虑，也进一步增加短期资金压力。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0750%/3.0730%，上日尾盘为3.07%/3.0650%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.65%/2.61%，上日尾盘在2.6425%/2.63%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报102.105元，较上日结算价下跌0.01%；10年期国债主力合约T1612 收报101.910元，较上日结算价下跌0.02%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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