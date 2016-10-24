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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 08:41 BJT

《台湾重要政经日程》--10月24日-12月13日

=====================今日重要政经消息==============================

10/24(一)

--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。

--16:20 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。

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10/28(五)

--08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值。

11/4(五)

--16:20 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,367.26亿美元。

11/7(一)

--16:00 财政部公布10月出口数据，上月出口年跌1.8%。

11/8(二)

--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增0.33%。

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。

11/21(一)

--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月为年增3.9%。

--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。

11/22(二)

*--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。

--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。

12/6(二)

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。

12/13(二)

--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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