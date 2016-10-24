中国金融：省级AMC名额放宽至两家,可对外转让不良资产不受地域限制--消息

路透北京10月24日 - 三名消息人士近日向路透表示，中国银监会已放宽每省可设立一家地方资产管理公司（AMC）的限制，允许有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC。

消息人士并表示，对于此前地方AMC收购的不良资产不得对外转让，只能进行债务重组的限制，也放宽至允许以债务重组、对外转让等方式处置不良资产；对外转让的受让主体也不再受地域限制。另有消息人士表示，银监会系统近期召开了季度形势分析会，并认为形势不乐观。

“银监会这次放宽限制，是因为后续债转股等新东西要玩下去，还需要这个平台，”一位接近监管层人士表示，“但跨区域经营的限制仍然没有放宽。”

据相关消息人士透露，银监会要求省级政府在增设地方AMC时应考虑当地不良贷款余额较高且处置压力大；不良贷款增速较快；以及已设立地方AMC政策经营并积极发挥作用。

中国目前共有28家地方AMC。银监会目前暂未能对此进行评论。

中国新一轮债转股方案于10月上旬出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

中国银监会主席尚福林此前亦指出，要按照市场化、法制化方向，探索不良资产证券化，试点不良资产收益权转让，研究扩大不良资产受让主体，推进不良贷款批量化处置，提高不良资产处置效果。要用足相关政策空间，加大不良资产核销力度，防止风险积累放大。