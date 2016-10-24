永安期货：中国期指多空双方内部分歧凸显

上周，市场虽然在周一出现大幅回落，但反弹势头并未停止，总体依旧延续了此前涨势。上证综指渐行渐高，最高涨至3101点，虽之后未能站上3100点上方，但依旧收高于3090点。期指三个品种涨跌互现，前期涨幅较大的IC出现调整，当周下跌0.86%，IF及IH则有所上涨，涨幅分别为1%和0.12%。基差方面，各品种依旧表现不同，主力合约当中仅有IH贴水不减反增至16.5点，IF及IC贴水分别收窄至30.5点和78.7点。