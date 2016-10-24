永安期货：中国期指多空双方内部分歧凸显

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下内容节选自10月24日的《期货日报》：
上周，市场虽然在周一出现大幅回落，但反弹势头并未停止，总体依旧延续了此前涨势。上证综指渐行渐高，最高涨至3101点，虽之后未能站上3100点上方，但依旧收高于3090点。期指三个品种涨跌互现，前期涨幅较大的IC出现调整，当周下跌0.86%，IF及IH则有所上涨，涨幅分别为1%和0.12%。基差方面，各品种依旧表现不同，主力合约当中仅有IH贴水不减反增至16.5点，IF及IC贴水分别收窄至30.5点和78.7点。
主力持仓方面，与总持仓略有不同的是，由于主力提前移仓，持仓并未因交割出现大幅回落，相反各品种主力持仓均有不同程度回升。IF表现最为突出，与以往移仓主要移向次近月合约不同，此次主力移仓有部分移向当季1612合约，截至交割当天，1611和1612合约多空主力总持仓分别达到32125手和31806手，较前一周明显回升；同样受到移仓因素影响，IH多空主力持仓也均较前一周增加3000余手，净空持仓降至77手；IC多空主力持仓分别增加2000手左右，净空持仓增至496手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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