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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 09:01 BJT

《全球汇市》美元指数接近八个月高位，因对美国年内加息预期升温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0877  1.0882  -0.05  +0.16  1.0860
    美元/日圆            103.85  103.80  +0.05 -13.67  120.30
    欧元/日圆         112.99  112.98  +0.01 -13.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9941  0.9933  +0.08  -0.77  1.0018
    英镑/美元            1.2208  1.2231  -0.19 -17.17  1.4738
    美元/加元            1.3347  1.3331  +0.12  -3.56  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7739  6.7705  +0.05  +3.13  6.5680
    澳元/美元            0.7610  0.7603  +0.09  +4.60  0.7275
    新西兰元/美元        0.7162  0.7164  -0.03  +4.94  0.6825
    澳元/日圆         79.070  78.880  +0.24  -9.76  87.620
    新西兰元/日圆     74.380  74.280  +0.13  -9.27  81.980
    英镑/日圆         126.81  127.00  -0.15 -28.44  177.22
    澳元/新西兰元     1.0624  1.0607  +0.16  -0.38  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/王兴亚/王丽鑫/王琛；审校 张涛)

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