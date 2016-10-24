澳新经济指标预测--10月24日-10月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月24日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月25日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月26日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.1% +1.0% 央行CPI加权中值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差12.65 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 -- 逆差31.0 进口(亿新西兰元) 9月 -- 46.5 出口(亿新西兰元) -- 33.9 10月27日(四) 0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -- +1.4% 进口物价(较前季) -- -1.0% 10月28日(五) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- +6.1% 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 10月31日当周 10月31日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 -- 27.9% 企业活动指数 -- 42.4% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 49.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)