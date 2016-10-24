芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第三日下滑，盘中触及11日低点

标题新闻：纽约联储将Q2美经济增长年率预估上调至2.32%，因4月工业生产和产能利用率数据强劲
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以下是0026GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT 小麦 412.75 -1.75 -0.42% -1.02% 405.95 54 CBOT 玉米 350.75 -1.75 -0.50% -0.07% 341.57 55 CBOT 大豆 981.50 -1.50 -0.15% +0.62% 962.46 62 CBOT 稻米 10.40 $0.10 +1.02% +0.68% $10.02 63 WTI 原油 50.63 -$0.22 -0.43% -0.43% $48.08 57 汇率 欧元/美元 $1.088 $0.000 -0.04% -0.46% 美元/澳元 0.7607 0.001 +0.07% -0.22% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽 审校 李婷仪/王颖/张若琪)
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路透5月19日 - 金宝汤公司(Campbell Soup Co)周五公布季度获利下滑4.8%，受累于促销支出增加和需求低迷。