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货币新闻 | 2016年 10月 24日 星期一 09:02 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第三日下滑，盘中触及11日低点

以下是0026GMT报价：
 合约       最新    变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均   RSI
                                     %         值           
 CBOT 小麦  412.75  -1.75   -0.42%   -1.02%    405.95       54
 CBOT 玉米  350.75  -1.75   -0.50%   -0.07%    341.57       55
 CBOT 大豆  981.50  -1.50   -0.15%   +0.62%    962.46       62
 CBOT 稻米  10.40   $0.10   +1.02%   +0.68%    $10.02       63
 WTI 原油   50.63   -$0.22  -0.43%   -0.43%    $48.08       57
 汇率                                                       
 欧元/美元  $1.088  $0.000  -0.04%   -0.46%                 
 美元/澳元  0.7607  0.001   +0.07%   -0.22%                 
 (完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰/李爽  审校 李婷仪/王颖/张若琪)
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