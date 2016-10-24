中银国际期货：郑商所易盛农期指数延续调整格局

以下内容节选自10月24日的《期货日报》：

上周易盛农期指数延续之前的振荡走势，其中白糖、棉花呈现高位振荡态势，菜油突破前期整理形态，菜粕出现反弹。考虑到白糖、棉花在指数中占将近四分之三的比重，指数整体走势与前一周相比差距不大，截至10月21日，易盛农期指数报收于1175.93点，较前一周上涨2.57点，涨幅为0.22%。

权重品种方面，国内粕类商品止跌反弹，市场炒作美豆单产上调告一段落。美豆价格温和反弹，叠加加拿大降雪影响油菜籽收割，油脂走势偏强。当前菜籽油厂开机率相对偏低，影响菜粕市场供应，福建菜粕持续零库存，两广菜粕库存也持续下降，未来两三周，菜粕总体库存仍将处于紧张局面。菜粕与豆粕的价差处于700—800元/吨一线，菜粕相对有价格优势，短线菜粕或仍将表现偏强，但随着11月、12月菜籽到港量增加，市场供应将逐步恢复，菜粕中期上方空间有限。(完)

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