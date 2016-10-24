《香港报摘》--其他报纸重要消息10月24日

**明报**

--香港地产龙头发展商长实 认为，香港法制完善，豪宅对中国内地客仍具吸引力，料内地客整体入市比例维持10%至15%，但个别豪宅可逾20%。

--理文造纸 首席执行官李文斌称，早在人民币一年前开始贬值，公司已采取应对措施，包括调整债务结构，加上用美元及欧元作海外采购，交易货币及资产多元化令公司对人民币汇价的敏感度较低，故受人民币贬值的影响也没同行严重。

**星岛日报**

--经营快速时装UNIQLO的迅销 大中华区行政总裁潘宁称，公司在大中华区发展空间最大，现时一线城市有超过150间UNIQLO店，日后将加快拓展二、三线城市，期望在2020年达到1,000家店。

--外资投行人士指出，以前大型新股由外资大行包揽，但随着愈来愈多中资投行加入竞争且为求增加市占率不惜降价争生意，加上大型新股数量又不多，导致投行减价的压力有增无减。

**东方日报**

--市场消息透露，证监会近期与多个业界组织会面，就网上销售产品的合适性规定的初步建议，收集他们的意见，并计划在今年稍后时间发出指引或公众谘询文件。

--九兴控股 及达芙妮国际 第三季同店销售仍未摆脱负增长，其中制鞋出身的九兴宣布重组内地零售业务，冀减低成本改善盈利。

**文汇报**

--长和集团 旗下百佳超级市场南区营运总监李轩宇表示，为拓展内地中高级市场，百佳将继续把深圳、广州和珠海的部分门店升级为TASTE，并与多家地产开发商合作积极在华南地区开设更多新店。（完）

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