港报财经评论：油涨美股估值强，随时打低黑天鹅--信报10月24日

油涨美股估值强 随时打低黑天鹅/ 习广思

美国道琼斯工业平均指数上周五跌逾百点后收复大部分失地，收市微跌16点。近期美元强势，但对跨国大企业的股价影响不大，纽约期油企在51美元，形势不差，美企盈利开始有否极泰来之势。市场预期标指明年盈利可有双位数增长，其中一个原因是油企盈利强力反弹。

美股自今年2月见底以来，赢家与输家发生了明显变化，金融股、油股及科技股是赢家，之前作为资金避风港的公用股及必需消费品股则显得落后，这反映出投资者追风险的趋势，市场情绪没有如去年下半年般悲观。

油股后市很视乎油价走向，从技术面看，著名图表派分析员Louise Yamada认为，油价正营造头肩底走势，短期有望升上每桶55美元，中线则有望见70美元。消息面方面，11月底石油出口国组织（OPEC）在维也纳举行峰会，能否正式与非油组成员国达成限产协议，将是影响未来油价的重要因素。

油股盈利复苏情况也影响到标指的每股盈利增长，计入第三季，油股连续七季录得盈利倒退，亦早已拖累标指盈利连跌五季，第三季因银行股盈利标青，若不计入油股的负面影响，标指整体盈利增长达3.3%。

根据FactSet综合券商的盈利预测，由于基数效应及油价上升，明年首季起，油股会有比大市强劲的盈利增长，故标指整体盈利会增长12%左右，扣除油股后则放缓至8%左右，可见油价对美股以至环球股市未来几季的估值十分重要。

影响环球股市的另一重要因素自然是11月8日的美国总统大选结果，共和党候选人特朗普3次电视辩论后的民调皆败北，正路不易爆冷。RealClearPolitics综合各民调得出的平均分显示，希拉莉得票48.1%，特朗普则获41.9%，相距约6个百分点。

不过，金融市场预测政治事件的准绳度一向不高，原因是投资市场往往以理性评估事情，但政治通常是非常态的得失计算，很多时就是争一啖气，或是一些无法预计到的小事情激化轩然大波。近期例子有英国脱欧公投，较远的有第一次世界大战开战，当年金融市场可说毫无防备，导致世界贸易信贷市场突然中断，不少借贷人因而破产；另一个较接近大家的例子是北京六四事件，当时本港金融市场也没有预测到事件的极端发展。所以，目前金融市场风平浪静，不代表毫无暗涌。

从1960年至今，民主共和两党若出现总统换庄，美股跌多过升，换庄后股市下跌的有尼克逊（1969年就职）、卡特（1977年）、列根（1981年）、小布殊（2001年）及奥巴马（2009年），能够摆脱宿命的只有甘乃迪（1961年）和克林顿（1993年）。

今次特朗普若能爆冷胜选，从民主党手上夺得总统宝座，则大家要惊多两钱，因为此君会制造很多不明朗因素，随时小人得志语无伦次。这个结果虽然机会率微，但影响很大，是典型的「黑天鹅」事件，可能大选前也宜做定一些防风措施。风险不一定能预测到，但做好准备可以防万一。（完）

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