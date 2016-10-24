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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 09:15 BJT

中国证券：新三板终止挂牌规定出台，11种情形将被强制摘牌

路透上海10月24日 - 中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）上周五发布挂牌公司终止挂牌实施细则征求意见稿，未来终止挂牌将分为主动终止挂牌和强制终止挂牌。

全国股转系统网站刊登征求意见稿全文称，出现以下11种情形将被强制摘牌，包括未能披露定期报告、信息披露不可信、欺诈挂牌、挂牌公司治理机制不健全、持续经营能力存在不确定性、重大违法、无主办券商督导等。

主动终止挂牌的情形则包括公司股票公开上市、股东大会会议解散等四种情形。

实施细则并明确了终止挂牌的程序，投资者权益保护、监管措施和违规处分等内容。

自全国股转系统扩大试点至全国以来，挂牌公司数量快速上升，海量市场规模已经形成。截至2016年10月20日，全国股转系统挂牌公司数量已达9,216家。(完)

欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永 审校 乔艳红)

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