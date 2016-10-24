中国证券：新三板终止挂牌规定出台，11种情形将被强制摘牌

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海10月24日 - 中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）上周五发布挂牌公司终止挂牌实施细则征求意见稿，未来终止挂牌将分为主动终止挂牌和强制终止挂牌。
全国股转系统网站刊登征求意见稿全文称，出现以下11种情形将被强制摘牌，包括未能披露定期报告、信息披露不可信、欺诈挂牌、挂牌公司治理机制不健全、持续经营能力存在不确定性、重大违法、无主办券商督导等。
主动终止挂牌的情形则包括公司股票公开上市、股东大会会议解散等四种情形。
实施细则并明确了终止挂牌的程序，投资者权益保护、监管措施和违规处分等内容。
自全国股转系统扩大试点至全国以来，挂牌公司数量快速上升，海量市场规模已经形成。截至2016年10月20日，全国股转系统挂牌公司数量已达9,216家。(完)
欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永 审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。