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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 09:06 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元下行趋势停滞，整体格局呈现中性

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    *英镑兑澳元在亚洲市场处于窄幅区间，较周五几无变动，下降趋势
停滞
    *英国星期日泰晤士报称，英国可能将企业税率调降至10% 
    *动能指标和五日移动均线筑底或攀升，而10日与20日移动均线下行
，整体呈现中性格局
    *纽约时段交易区间1.5947/1.6109为初步支撑位和阻力位
    *技术图：reut.rs/2em48vw(完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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