《汇市简讯》英镑/澳元下行趋势停滞，整体格局呈现中性

0051GMT *英镑兑澳元在亚洲市场处于窄幅区间，较周五几无变动，下降趋势 停滞 *英国星期日泰晤士报称，英国可能将企业税率调降至10% *动能指标和五日移动均线筑底或攀升，而10日与20日移动均线下行 ，整体呈现中性格局 *纽约时段交易区间1.5947/1.6109为初步支撑位和阻力位 *技术图：reut.rs/2em48vw(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)