港报财经评论：电讯服务股，冷敲中信国际--经济日报10月22日

电讯服务股 冷敲中信国际/ 林瑞芬

港股昨因打风休市，在传统股灾月下，已安渡3周，下周期指结算，好淡决战在即。

恒指 处于23,000至24,000区上落争持，国指 处于9,500至10,000区上落争持，只有向任何一方突破争持区，才有明显趋势发展。

据欧洲央行行长德拉吉周四召开的记者会上表示，此次央行会议没有讨论削减买债，也没有对延长QE进行讨论，但简要地讨论了负利率；且解决了债券稀缺性问题：欧央行把股票作为改变QE的选项之一。这令之前疑虑欧央行会步美国联储局后尘停QE、欧元软。此外，英国首相文翠珊近期表示，拟在2017年3月前启动《里斯本条约》第50条，正式展开英国脱欧进程，脱欧前英镑恐续弱。美元成为最佳避难所，近月走势佳，推动人民币持续贬值。据中国外滙交易中心昨公告，人民币中间价兑美元报6.7558，又贬值了247点子，再创6年来新低，后市主要关注短期跌势可否于6.80暂喘稳。

人民币短期贬值之势未止，A股反应不大，上证 昨收报3,090点，升0.2%，脱不了闷局窄幅上落格局。

指数重磅股之一的中移动 周四公布三季度业绩，表现一般。今年首三季股东应占溢利为881亿元人民币，按年增长3.1%，期内，公司营运收入按年增长4.3%至5,427亿元人民币，其中，电讯服务收入增加5.4%，而产品销售则倒退3.5%；EBITDA边际利润率则下跌，报36.9%（去年同期38%）。附图所见，似乎已有醒目资金估算中移动季绩表现，其股价率先于大市失守50天綫，不排除下周初在缺乏好消息之下，进一步考验250天綫近90港元，周四收报92港元。虽然，中移动短期受压比大市更甚，但中綫股价还是有机会上升，主要是中移动在4G市场的优势仍强，股息派发若有所提升，对内地险企也是有价值投资吸引力，故业绩后，大和维持中移动「买入」评级，目标价118港元，里昂看120港元，德银目标价105港元。建议待回落收集，85至90港元是理想收集区，止蚀80港元，中綫目标100港元。

论业绩面，联通 无疑最弱。公司已公布今年首三季度，权益持有者应占盈利按年跌约80.6%，若单计第三季则跌87%，主要由于销售费用预计按年明显上升，以及铁塔使用费用增加，及能源、物业租金等成本投入加大，导致网络、营运及支撑成本预计按年明显上升。然而，近周股价稳守50天綫之上，表现较中移动为佳，实情是另有原因，市场憧憬着混改增加业务改善的机会。据分析，国资改革指导档中对电信运营商仅要求国资保持控股和控制力，无绝对控股的硬性要求，这为未来联通混改提供了较大的资本运作空间。只是憧憬归憧憬，若大市向下突破，就不宜炒憧憬。

三只中资电讯股中，中国电信 季绩表现应最佳，据早前摩根士丹利预测中电信因为其内地漫游及长途业务较少，销售及市场推广费用控制得宜。

电讯服务股当中，中信国际电讯 近周成交渐增，短綫股价正从谷底回升，在预期息率逾4厘之下，更具有可守可攻的能力，不妨留意。公司现有的电讯业务、云计算、数据服务业务，未来规划发展数据中心配合，有助增强竞争优势。今年内，中信国际电讯完成收购中信网路39%的股份后，将可助公司出售城市间的宽频，允许中信国际电讯资料中心连接伺服器，大减成本，及可发展新业务的踏脚石。

另外，集团于澳门推出4G服务，基于CTM于移动市场的领导地位，参考当地电信商推出4G服务，及近期大型手机生产商推出新旗舰手机后，均相应提高资费套餐价格，CTM的资费套餐未来仍有提升空间，公司盈利稳中亦有上升潜力。中信国际电讯短期目标回探3港元，止蚀2.7港元，周四收报2.79港元。（完）

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