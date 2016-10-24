中国货币市场：公开市场净投放加国库现金定存未缓紧势，外占下降增忧

路透上海10月24日 - 中国央行公开市场周一继续净投放，国库现金招标也注入流动性 ，但银行间市场资金面紧势未缓，大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素，人民币连续下 跌引发的外汇占款下降忧虑，也进一步增加短期资金压力。 交易员称，明日还有大量的中期借贷便利(MLF)到期，届时还要看央行是否会就此部分 再次续做，公开市场逆回购的操作规模也值得关注。 华南一银行交易员表示，早盘资金依旧紧张，大型银行罕有出钱。“之前外汇占款流出 压力没有现在这么大，光靠市场自我消化(资金缺口)还是有困难的。” 她解释说，目前来看，上午可以轧平头寸的机构不多，还要再看看下午大行能不能在确 定自身头寸情况后，多提供一些资金出来。 人民币兑美元 即期周一早盘开盘跌破6.77元关口，再创逾六年新低，开盘后 汇价一度下跌171点至6.7770元，创2010年9月9日以来的新低，主因上周五美元指数继续大 幅上涨至近八个月高点。 华北一银行交易员补充说，就其个人感觉，某个外汇交易颇多的大型银行，近期资金压 力较为明显。除了在市场上借钱之外，存单发行亦有加码迹象。加上近日人民币不断走贬， 外汇占款下降压力不容小视。 央行公开市场今日共进行了1,700亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元。 另外，财政部上午招标的800亿三个月期国库现金定存招标，因跨年末，中标利率较上次涨4 0个基点(bp)至2.95%。 据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630 亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于 2.85%和3.0%。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2123 2.3108 -9.85 七天 2.4397 2.5543 -11.46 14天 3.0008 3.1416 -14.08 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9650 3.2300 +73.50 七天 3.1900 2.8000 +39.00 14天 3.1500 2.8900 +26.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.3500 -10.00 七天 2.9500 3.0000 -5.00 14天 3.2000 3.2000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2310 2.2220 +0.90 七天 2.4040 2.4010 +0.30 三个月 2.8130 2.8096 +0.34 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)