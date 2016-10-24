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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 11:53 BJT

中国货币市场：公开市场净投放加国库现金定存未缓紧势，外占下降增忧

路透上海10月24日 - 中国央行公开市场周一继续净投放，国库现金招标也注入流动性
，但银行间市场资金面紧势未缓，大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素，人民币连续下
跌引发的外汇占款下降忧虑，也进一步增加短期资金压力。
    
    交易员称，明日还有大量的中期借贷便利(MLF)到期，届时还要看央行是否会就此部分
再次续做，公开市场逆回购的操作规模也值得关注。
    
    华南一银行交易员表示，早盘资金依旧紧张，大型银行罕有出钱。“之前外汇占款流出
压力没有现在这么大，光靠市场自我消化(资金缺口)还是有困难的。”
    
    她解释说，目前来看，上午可以轧平头寸的机构不多，还要再看看下午大行能不能在确
定自身头寸情况后，多提供一些资金出来。
    
    人民币兑美元 即期周一早盘开盘跌破6.77元关口，再创逾六年新低，开盘后
汇价一度下跌171点至6.7770元，创2010年9月9日以来的新低，主因上周五美元指数继续大
幅上涨至近八个月高点。 
    
    华北一银行交易员补充说，就其个人感觉，某个外汇交易颇多的大型银行，近期资金压
力较为明显。除了在市场上借钱之外，存单发行亦有加码迹象。加上近日人民币不断走贬，
外汇占款下降压力不容小视。
    
    央行公开市场今日共进行了1,700亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元。 
另外，财政部上午招标的800亿三个月期国库现金定存招标，因跨年末，中标利率较上次涨4
0个基点(bp)至2.95%。 
    
    据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630
亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于
2.85%和3.0%。
     
    以下为主要货币市场利率报价：        
 北京时间11:32                今日(%)     上日(%)     变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中:隔夜                      2.2123      2.3108        -9.85
  七天                          2.4397      2.5543       -11.46
 14天                           3.0008      3.1416       -14.08
 上海证交所质押式回购利率                                      
 其中:隔夜                      3.9650      3.2300       +73.50
  七天                          3.1900      2.8000       +39.00
  14天                          3.1500      2.8900       +26.00
 回购定盘利率                                                  
 其中:隔夜                      2.2500      2.3500       -10.00
  七天                          2.9500      3.0000        -5.00
  14天                          3.2000      3.2000        +0.00
 Shibor                                                        
 其中:隔夜                      2.2310      2.2220        +0.90
 七天                           2.4040      2.4010        +0.30
 三个月                         2.8130      2.8096        +0.34
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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