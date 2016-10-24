中信建投期货：需求助力沪锌看高一线

10月以来，美联储加息预期持续升温，美元指数强势上行使得锌价承压。此外，部分国外矿商宣布明年复产，市场对锌精矿能否进一步趋紧愈发担忧，伦沪锌价触及前期重要支撑2200美元/吨和17500元/吨后维持区间振荡。鉴于海外复产对今年的实际影响小，加之企业冬储以及环保压力，年内锌矿供应将进一步趋紧，并继续传导至中下游。同时，下游稳定的需求亦对锌价形成较强支撑，锌价有望企稳反弹。