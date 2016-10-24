版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 09:14 BJT

中信建投期货：需求助力沪锌看高一线

以下内容节选自10月24日的《期货日报》：

10月以来，美联储加息预期持续升温，美元指数强势上行使得锌价承压。此外，部分国外矿商宣布明年复产，市场对锌精矿能否进一步趋紧愈发担忧，伦沪锌价触及前期重要支撑2200美元/吨和17500元/吨后维持区间振荡。鉴于海外复产对今年的实际影响小，加之企业冬储以及环保压力，年内锌矿供应将进一步趋紧，并继续传导至中下游。同时，下游稳定的需求亦对锌价形成较强支撑，锌价有望企稳反弹。

　　锌矿供需缺口有望继续扩大，并将继续传导至下游冶炼端，在需求维持稳定的条件下，锌价有望逐步企稳反弹，伦锌上方参考位2500美元/吨附近，沪锌上方参考目标19500—19800元/吨。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐