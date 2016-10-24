中信建投期货：需求助力沪锌看高一线

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下内容节选自10月24日的《期货日报》：
10月以来，美联储加息预期持续升温，美元指数强势上行使得锌价承压。此外，部分国外矿商宣布明年复产，市场对锌精矿能否进一步趋紧愈发担忧，伦沪锌价触及前期重要支撑2200美元/吨和17500元/吨后维持区间振荡。鉴于海外复产对今年的实际影响小，加之企业冬储以及环保压力，年内锌矿供应将进一步趋紧，并继续传导至中下游。同时，下游稳定的需求亦对锌价形成较强支撑，锌价有望企稳反弹。
锌矿供需缺口有望继续扩大，并将继续传导至下游冶炼端，在需求维持稳定的条件下，锌价有望逐步企稳反弹，伦锌上方参考位2500美元/吨附近，沪锌上方参考目标19500—19800元/吨。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。