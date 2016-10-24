港报社评：王氏反腐回头看，习式规矩在路上--明报10月24日

中共十八届六中全会今日起在北京京西宾馆开幕。过去一周内地夜夜热播的电视系列片《永远在路上》，正好于今晚播出大结局。一次重要会议与一个奇特电视片，就这样默契地汇合，完成了特别的政治交接。

从这套这电视片播出时间的安排与六中全会的开幕，可看出中央领导层精心构思，即不仅是舆论的造势、主题的呼应，还是一种政治总结和政治宣示：以六中全会为转捩点，疾风暴雨式的打虎反腐就此阶段性收兵，中共治党转入由「政治规矩」严加管束的新阶段。

当然，更值得留意的是另一时间背景，即近4年的反腐阶段性收兵和六中后「政治规矩」将高调出台，都是为一年后的政治大事，即中共十九大的召开作铺垫。

今天的中国，什么事「永远在路上」？标准答案是反贪腐。中纪委宣传部、中央电视台联合制作的电视系列片《永远在路上》，自本月17日起，一连8晚在央视一套节目以晚8点的黄金时段播出。

当港人还困扰于立法会宣誓风波，无暇关注《永远在路上》之时，北京乃至整个内地，人们都罕见地追看、热烈地讨论这部「政治大片」，该片不仅超过清宫剧，还打败了「网红」和「小鲜肉」，因片中主角是已在秦城监中的「铁帽子王」周永康、刚判下死刑缓期的「云南王」白恩培之流。

这一电视片精心安排的播出时间，显然是为中共十八届六中全会「献礼」。这部专题片特别之处，就在于陈列了中共十八大以来，办下的「违纪违法典型案例」高官逾40个之多，包括中央政治局前常委周永康、中央军委前副主席郭伯雄和徐才厚3只「大老虎」，还有当年气焰万丈的全国政协副主席苏荣、广东「政坛新星」万庆良等一批「猛虎」。

这些贪官污吏首度集体亮相，现身说法，以贪官俯首震撼官场，以恶虎被擒大快人心，不仅为中共党员上了政治教育系列堂，还顺理成章地为六中全会的主题「从严治党」，作了铺天盖地的政治造势、舆论准备。 但这部电视片，对幕后总策划中纪委书记王岐山来说，其核心目标不是简单造势，而是要为十八大之后与习近平联手推动的高层反贪腐作出全面政治总结。这一政治总结，将反腐归纳为三方面创新，一是高不胜高，再大的「老虎」也可打；二是反腐办案和贪污细节，敢向全民曝光，是为刮骨疗毒；三是反腐大案，依法依规办理，经得起历史考验。

为反腐创新作政治总结，也是特别的政治宣示，即中共将告别一个特殊阶段，进入另一特别阶段。这种告别并非反腐「全面收兵」，而是说不再大张旗鼓地事后「打虎」，而要透过六中全会通过的决定，展开治党和党建新阶段，即在党章党纲之外，还要确立政治规矩，作为党内监督的深度强化、事前约束的补漏预防，由之展开中共治党新阶段。

按照之前中共政治局的会议决定，今日开幕的十八届六中全会，主要审议政治局提交的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》两份文件的征求意见稿，中央全会通过审议后将作出有关从严治党的决定。

由目前释放出的信息可以知道，今次六中全会通过的准则和条例，作出的决定，集中在立下政治规矩、强化党内监督之上，内容除传统提法外，重点是8个方面要有「新的努力」，包括「坚定理想信念、坚持党的基本路线、坚决维护党中央权威、严明党的政治纪律、保持党同人民群众的血肉联系、坚持民主集中制原则、保持清正廉洁政治本色、自觉接受党内监督和人民群众监督」。

无论是对十八大以来反腐作出总结，还是对未来中共治党定出新规矩，新旧努力都有同一深层意涵即清除政治障碍，都有同一方向护航一年后召开的中共十九大。在这层意义上，六中全会不仅标志着反腐的阶段性结束、治党的阶段性转变，还意味着中共十九大的政治准备、组织准备全面展开。

都是为中共十九大作铺垫和护航，4年反腐战役有阶段性，六中治党决定也有阶段性。这是因为中共领导层虽已同意，党内监督要与人民监督结合起来，但今次六中全会审议的文件及将通过的决定，都在党内监督范畴。如何强化党外监督，又如何把党内监督与人民监督结合起来，还是个仍在争议中、未能完作的答卷，这份答卷，可能要在中共十九大政治报告中，讨论党内民主与人民民主的推进时，才能完成。

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