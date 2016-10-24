港报社评：菲律宾图左右逢源，既享军援亦得经援--信报10月24日

菲律宾到底是不是「情变」，要跟长期结盟的美国「分手」？菲律宾总统杜特尔特上周访问北京，受到国家主席习近平、总理李克强等最高层人物最高规格接待，全程展现「弃美亲中」的姿态，予人离经叛道之感，令国际社会霎时间瞠目结舌。然而当他收到厚礼回国之后马上澄清，其分手论的意思只是外交政策不再亦步亦趋，并非与美国断绝关系。

换言之，所谓「弃美亲中」纯粹是片面的解读，北京没有必要完全当真。对于杜特尔特这一种以言论出位见称的「大嘴巴政客」，不妨采取观望态度，套用国家领导人惯用的词汇：听其言，观其行。再以历史为殷监，前总统阿基诺三世上任之初，不是也高调访华言笑晏晏吗？可不旋踵却仍旧向美国回眸，窝在对方怀抱，其后在与中方有主权争议的黄岩岛海域持续角力，并且于二○一三年向荷兰海牙的常设仲裁法院申请仲裁，否定中国对南海划下的九段线，触发国际关注的南海风波。

杜特尔特结束访华行程，回到菲律宾南部城市达沃召开记者会，形容此行标志着中菲两国关系的转捩点，两国申明维持南海和平的重要性，需要根据国际法和平化解分歧。谈及与美国的分手论，他指出，有很多菲律宾人在美国，维持美菲关系符合国家最佳利益；虽然如此，他声称「自己这一生都不会到美国访问」。

与其说是弃美，不如说是稍稍淡化唯美国马首是瞻的传统而已。更何况，美国正在举行政权交替的总统大选，鹿死谁手尚未可知，杜特尔特利用侮辱奥巴马来彰显自己的硬骨头，毋须付上吃不了兜着走的政治代价。奥巴马已是即将卸任的跛脚鸭总统，上月骂他一句「妓女的儿子」（son of a whore），双方原定的会面虽然取消了，但杜特尔特损失不大，找机会跟未来的白宫新主人送上几句体面说话就是了。

归根究柢，菲律宾需要美国的军事保护，两国七十年的盟友关系不可能说分便分；即使总统愿意，军方肯定不从。杜特尔特说不再事事顺从美国，必须通过加强与中国的联系来施行更为独立的外交政策，当中的如意算盘也许是希望左右逢源，一方面得享美国的「肌肉」，作为无后顾之忧的保护伞，另方面争取中国的「肥肉」，从而改善经济民生。实际上，杜特尔特访华的着眼点是两国签署十三项合约，涉及一百三十五亿美元，中方取消对菲旅游警示，恢复进口菲国水果，暗示允许对方的渔民前往黄岩岛捕鱼，但敏感的南海问题没有重大突破，双方达成的唯一共识仅仅是重回双边谈判轨道，承诺保持克制。

搁置南海问题，拒绝担任美国的马前卒，杜特尔特的亲中，可以说是「有奶便是娘」的因时制宜，反正美国政府不同意他「杀光毒贩」的非常手段，那么转向中国寻求经济援助，不失为识时务者为俊杰的做法，于是眼不眨、脸不红地走「骑墙」路线。再进一步推敲，亲中亦可化作美菲关系的谈判筹码，好让杜特尔特与未来白宫新主人厘定两国的相处之道。

北京方面，不可能不明白美菲关系根深柢固，分道扬镳云云绝对不切实际，而且惯于口出狂言的杜特尔特怎可尽信，然而，基于战略上的需要，突破美国的围堵政策，中国仍然有必要把菲律宾拉拢到自己的一边。菲律宾明年轮任东盟主席国，要是得到杜特尔特加码亲中，最低限度将南海问题按下不表，无异于一定程度之上稳住东盟各国。此消彼长，美国在东盟的影响力将被削弱。

看情况，杜特尔特粗中有细，连番粗言秽语之外，还有其周旋于大国之间的小国智略，谋求将美国的军援和中国的经援兼收并蓄。

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