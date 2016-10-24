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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 09:15 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数创两年新高，短期将继续上行

以下内容节选自10月24日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）上破800点的整数关口。当周，CIFI一路“高歌”，四个交易日都收涨，最终报收于792.95点。在此过程中，最高上冲至800.65点，最低下探至777.16点，全周涨幅为1.82%。从指数走势看，CIFI上涨趋势不改。

国内财经数据向好，三季度经济企稳，工业生产保持平稳。此外，美联储加息预期升温推动美元汇率走强，离岸人民币兑美元刷新逾六年低点，支撑工业品价格。短期内，CIFI将继续上行，但不排除过程中小幅回调的可能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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