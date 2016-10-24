方正中期期货：中国工业品期货指数创两年新高，短期将继续上行

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）上破800点的整数关口。当周，CIFI一路“高歌”，四个交易日都收涨，最终报收于792.95点。在此过程中，最高上冲至800.65点，最低下探至777.16点，全周涨幅为1.82%。从指数走势看，CIFI上涨趋势不改。