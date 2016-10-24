港报社评：劏房日益严重，各方互谅拓地--经济日报10月24日

劏房缠扰香港多年，且因楼价飈升、贫穷大军有增无减，尺租年年涨堪比豪宅，令基层百上加斤。善治之道莫如加快拓地建公屋，各方切以基层福祉为念，互谅互让莫阻拓地。

楼价飞涨衍生不少荒谬现象，西区有「太空仓」床位，月租5,100元；社区组织协会调查发现，观塘劏房尺租40元以上，实用面积由80尺至150尺，且放盘不多。而据本报统计，观塘及附近大型私人屋苑9月份实用尺租约30至35元。即劏房尺租比私楼还高15%至33%；折射基层捱贵租且愈住愈挤迫，若以入息中位数一半的贫穷綫计，1人户月收入3,800元，连劏房也负担不来！

穷人增恐令劏房问题愈趋严重。港府本月中扶贫高峰会公布的报告显示，本港去年有134.5万穷人，较前年增2万人，即5名港人一人捱穷。换言之，贫穷大军有增无减。惟在楼价飞升、公屋未来5年未能达标的情况下，基层改善居住环境恐须「再等一会」，预示劏房问题更趋严重。

基层捉襟见肘，生活压力日大，政府、民间须共谋善治之道。本来以政府津贴补助基层最能解燃眉之急，但现实是劏房业主紧盯这块肥肉，租金年年大加，如不就范就只能搬迁，且愈住愈细，但租屋需两个月按金、一个月上期，加上水电按金及佣金，动辄一、二万元，试问收入微薄的基层，如何负担？更甚者，水电费由业主随意定，部分比原价贵6至8成。凡此种种，令政府的补助等纾困措施，七除八扣后基层实质得益不多。

要让基层脱贫，最实惠的是政府更快、更多兴建公屋，缩短轮候上楼时间。扶贫委员会的数据显示，在政府恒常现金津贴如综援、长者生活津贴、生果金，及公屋福利等介入后，穷人减半至66.9万，证明公屋是脱贫的最有效安全网。而低廉的租金亦令基层有余钱投资在子女教育身上，可望打破跨代贫穷，令年轻人有向上流的盼望。

然而，还是老问题，地从何来？尤其是政府受保育、环团、地方利益等掣肘，难大刀阔斧破除阻力拓地，横洲发展计划一波三折便是一例。惟港府亦要迎难而上，拿出手腕与决心，加快填海的研究与谘询，以望尽快开发土地是方向之一。

解决基层贫穷问题是各党派及政府的共识，冀盼各方真正以基层为念，共谋拓地。

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