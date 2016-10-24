主要国家经济指标预测--10月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月25(二) 0645 法国企业景气指数 10月 103 103 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 109.5 109.5 现况指数 114.9 114.7 预期指数 104.5 104.5 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- -10.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -11.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月 +0.1% 持平 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.6% 房价指数(较上年同期) +5.0% +5.0% 1400 美国消费者信心指数 10月 101.0 104.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 10月 -- 负8 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 102 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月23日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 顺差4,983 顺差3,418 出口(较上年同期) -6.9% -10.4% 进口(较上年同期) -16.3% -16.6% 10月24日(一) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.7 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 51.3 50.0 服务业PMI 52.1 53.0 综合PMI 52.2 52.2 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 55.1 54.3 服务业PMI 54.1 51.5 综合PMI 55.1 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 53.3 52.6 服务业PMI 53.5 52.4 综合PMI 53.7 52.8 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月初值 28.80 -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.8% +0.6% 1230 美国全国活动指数 9月 -0.14 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 53.2 51.5 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)