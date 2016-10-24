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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.21

路透上海10月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日微跌0.10%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94.
95。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.14%，BIS指数跌6.64%
。
 CFETS篮子货币               今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                              6.769                          -132
 欧元                               7.3604                           140
 日圆                               6.5137                          -252
 港元                               0.8725                         -17.6
 英镑                                8.269                            57
 澳元                               5.1505                            31
 新西兰元                           4.8467                            68
 新加坡元                           4.8571                           -60
 瑞郎                               6.8098                           -75
 加元                               5.0727                           304
 林吉特                             0.6166                         -26.2
 卢布                               9.2271                          -287
 泰铢                               5.1794                           -73
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.92，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.93，较上日微
升0.05%；RXY参考离岸人民币指数 报94.95，较上日微跌0.03%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.96，较上日微升0.06%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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