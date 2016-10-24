中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微降至94.21

路透上海10月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微跌0.10%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94. 95。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.14%，BIS指数跌6.64% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.769 -132 欧元 7.3604 140 日圆 6.5137 -252 港元 0.8725 -17.6 英镑 8.269 57 澳元 5.1505 31 新西兰元 4.8467 68 新加坡元 4.8571 -60 瑞郎 6.8098 -75 加元 5.0727 304 林吉特 0.6166 -26.2 卢布 9.2271 -287 泰铢 5.1794 -73 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.92，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.93，较上日微 升0.05%；RXY参考离岸人民币指数 报94.95，较上日微跌0.03%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.96，较上日微升0.06%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)