香港个股：汇丰控股开盘小涨，上周五在伦敦回购逾1,500万英镑股份

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月24日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周一香港开盘小涨，上周五在伦敦回购逾1,500万英镑的股份。
该股开盘报59.15港元，升0.6%；大市恒生指数 则开高0.24%。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入约247.4万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2478英镑，涉资约1,545.9万英镑。
截至10月21日，汇丰累计回购169,162,190股普通股，金额约9.8亿英镑。
汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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