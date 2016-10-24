更正-全球金市：金价持稳，市场静待美联储升息行动线索

(更正：因英文原文有误，内文第二段中上交易日走势修正为“收盘几乎持平，报1,266.25美元”，非“下滑0.2%”)

路透10月24日 - 金价在周一基本持稳，上周录得四周来的首次周线收高。市场还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)任何升息行动的进一步线索。

0050GMT，现货金 微升0.05%至每盎司1,266.86美元，上交易日收盘几乎持平，报1,266.25美元。

美国期金 微跌0.02%报1,267.50美元。

本周金融市场将详细检视美国和英国的第三季国内生产总值(GDP)数据，此外欧元区的一项企业调查将提供该地区进入第四季时经济表现的初步事证。

全球最大经济体的增长令人失望，可能会使美联储12月升息的可能性有所下降。市场目前认为美联储采取行动的可能性约为70%。

金价对美国升息高度敏感，因这可提升持有无孽息资产黄金的机会成本。

几名美联储官员定于本周初发表讲话，之后进入11月2日会议之前的静默期。但他们的立场可能必须异常强硬，才能影响关于下月升息的预期，这次会议就在总统大选之前。

旧金山联储总裁威廉姆斯周五再次强调要很快升息，他对记者表示，“宜在今年升息”。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，央行政策制定者或将在12月会议上决定，如何推进量化宽松政策。

10月21日SPDR黄金持仓较上日减少1.71%，至953.56吨。

(完)

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