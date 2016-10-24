台湾财政：明年4-5月将提出证所税修正草案，今年证交税确定短征--财政部长

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月24日 - 台湾财政部周一表示，由于台湾股市交易不活络，今年证交税确定短征。此外，财政部也针对证券交易所得税提出检讨，预定明年4-5月修正草案。
财政部长许虞哲周一上午针对立法委员的询问做出上述回覆。许虞哲表示，今年原本编列证交税是以上市加上柜公司的每日成交量1,000多亿台币来计算，不过目前来看成交量不足，今年证交税料短征100-200亿台币。
在证券交易所得税的税率修方向方面，许虞哲说，〞主要是外资的证券交易所得税是20%，内资是并入个人综合所得税。〞
他表示，个人综合所得税的累进税率从5%、12%、20%、30%...不同。中低收入的部分，证所税并入个人综合所得税率，就比外资课的低，主要是高收入的部分，比外资要高。
许虞哲并提到，其他国家对股利所得的课征，有不同的措施，会考虑其他国家的做法。此外，在两税合一股利所得减半扣抵的政策，也会与证所税修正案一并考量。
今年1-9月赋税实征1兆7,034亿台币，其中证券交易税1-9月实征535 亿台币，较上年同期减少68亿，年减11.3%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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