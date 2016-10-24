香港个股：太平洋航运向10名船东发行近1亿港元股份，作为租赁扣减补偿

路透香港10月24日 - 小灵便型乾散货船营运商--太平洋航运 周一称，同意向10名船东发行总值近1亿港元的股份，作为货船租赁扣减补偿。

据公告，太平洋航运将按每股1.218港元发行合共约7,997.9万股股份，以换取10名船东同意扣减于2016年11月1日起24个月期间应支付的现时每日租赁开支合共1,255.6万美元之租赁开支扣减。

太平洋航运表示，“于当前乾散货运市场持续疲弱的情况下，此举可提升本公司的现金结余及本集团维持稳健资产负债状况的能力。”

租船人为太平洋航运全资附属公司Pacific Basin Chartering Limited。目前太平洋航运营运超过200艘乾散货船，其中89艘为自有，约130艘为租用；另有10艘新建造自有货船预计将于2017年中前投入使用。

是次发行的新股设有90日禁售期限。此批股份相当于太平洋航运经扩大股本约1.99%，发售价较上周四收市价1.29港元折让约6%。

该股周一早盘初段一度跌近4%，香港时间09:50，跌2.33%，报1.26港元。（完）

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