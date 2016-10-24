意大利政经：政府希望欧盟不要拒绝其扩大预算赤字--财长

路透米兰10月23日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，欧盟必须在允许意大利政府提高预算赤字以应付处理移民和地震的成本、或按“匈牙利方式”修建边境壁垒之间做出选择。

意大利政府10月15日宣布了2017年预算扩大计划，之后该国政府反欧盟的论调一直在增强。总理伦齐的政治前途面临宪法改革公投的考验。

“欧盟必须做出选择。他们可以接受我们为应对地震和移民等紧急事件而将赤字从国内生产总值(GDP)的2%提高到2.3%，”帕多安周日在专访中对共和国报表示。

“或者他们也可以选择匈牙利的方式，即建设阻拦移民的围墙，拒绝他们入境。那或许将是结局的先兆。”

本次预算提高了此前达成的预算赤字和公共债务目标，意大利政府坚持其需要财政空间应对地中海边境的移民危机、以及8月地震后的重建工作。